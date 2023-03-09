Польша отправила в Украину новую партию танков Leopard 2 6 9.03.2023, 13:45

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Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Польша уже отправила в Украину еще 10 танков Leopard 2. До этого Варшава передала Киеву четыре таких танка.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Минобороны Польши.

«Мы передали очередные десять танков Leopard 2А4 Украине», - сказал Блащак.

Отметим, Польша стала первой из стран-партнеров, передавшей Украине современные танки Leopard 2. Первые четыре машины Варшава отправила на годовщину полномасштабной войны.

Кроме того, президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны.

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