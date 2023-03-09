В Беларуси вводят второй обязательный элемент школьной формы 1 9.03.2023, 14:05

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Уже со следующего года.

Со следующего учебного года в Беларуси введут второй элемент школьной формы. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на итоговой коллегии комитета по образованию Мингорисполкома, передает БЕЛТА.

Глава Министерства образования заявил, что уже введенный элемент школьной формы является «одним из серьезных моментов воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования»

«Практически все школы полностью адаптировались к нововведению. Выполнение школьного стандарта и делового стиля является обязательным для всех учреждений общего среднего образования. В этом году, мы полагаем, все школы дополнят выбранный элемент формы вторым элементом. Это будет приводить к некоторому единообразию и пониманию — как у родителей, так и учащихся — принадлежности к конкретному учреждению общего образования», — рассказал Андрей Иванец.

Иванец заверил, что выбирать второй элемент формы, как и в прошлом году, будут сами школы.

«Например, если в прошлом году школа выбрала жилетку, то в этом году можно будет дополнить ее, например, брюками, либо белой сорочкой, либо галстуком. Здесь мы не ограничиваем в выборе. Родители вместе с учителями должны провести широкое обсуждение», — пояснил он.

Как писал сайт Charter97.org, летом 2022 года Андрей Иванец заявил, что с нового учебного года (то есть с 1 сентября прошлого года) у каждой школы появится особый отличительный элемент, а со следующего (то есть с 1 сентября 2023 года) — своя форма.

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