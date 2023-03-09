Блеск и падение Пригожина Телеграм-канал «Сито Сократа»

9.03.2023, 14:04

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Без своего «оркестра» главарь ЧВК просто сдувается до «повара».

Если ранее криминальный выскочка и черный питерский делец Пригожин был опасен для Кремля больше теоретически, то в последнее время опасения обрели почву. Даже при том, что с января 2023 года неофициальный командарм «спецоперации» отрезан от доступа к топовым телевизионным ресурсам России, тот медиа-актив, который находится под его контролем, позволил ему стать крайне узнаваемым лицом на российском электоральном поле. Как показывают актуальные замеры общественного мнения, информированность российского социума о Пригожине достаточно высокая и характеризуется охватом примерно в 60-65% респондентов! Активный и деловитый полевой командир расширяет свою нишу в умах сограждан. Постепенно именно Пригожина начинают воспринимать как человека, на которого Россия могла бы опереться в будущем. Он если не спаситель родины, то вплотную подбирается к этому званию, оттесняя на задний план паркетного Путина и невнятный генералитет в лице Шойгу и Герасимова.

В кругах турбопатриотов именно с Пригожиным ассоциируют консолидацию лагеря «СВО» до победного конца. Реализуются провокационные информационные кампании, чтобы полностью снести военное руководство РФ ради возвышения вагнеров. В массы вброшена идея «народного правительства». Согласно репрезентативным опросам в Телеграме, в кресле министра обороны должен сидеть именно Пригожин. Ему доверяют в 10 раз больше россиян, чем Шойгу.

Путин, как отпрыск Лубянки, хорошо понимает опасность взрывной популярности различных «темных лошадок» в турбулентных военных условиях. Потому он все плотнее сжимает ряды верных ему силовиков, и посылает прямые сигналу Пригожину остановиться, пока он не пересек последнюю красную черту, за которой – только расстрельная стенка. Но Пригожин отказывается повиноваться, и уперто прет вперед.

Несомненно, кадры ФСБ и ГРУ четко отработали на ЧВК «Вагнер» программу утилизации в Украине. Многомесячные попытки штурма в лоб украинского Бахмута практически полностью обескровили наиболее боеспособное частное парамилитарное соединение России. Министерство обороны устроило отменный снарядный голод пригожинским наемникам, которые теряют последние крохи мотивации. Также люди Шойгу взяли под свое крыло вербовки зеков на фронт, оттеснив Пригожина из данной ниши. На очереди – выход ЧВК имени Шойгу-Медведева на базе крупных корпораций.

Без своего «оркестра» Пригожин просто сдувается до «повара». Опора на СРЗП Миронова просто смешна и несерьезна. Его бесплодные попытки получить доступ к телу номер один для серьезного мужского разговора через нефтевика Сечина, выглядят несколько унизительно.

Почему же Пригожин из последних сил продолжает активничать вопреки предупреждениям из кремлевской администрации? По одним данным, у Пригожина есть какие-то скрытые рычаги давления на Путина. Некая секретная папка с очень чувствительными для вождя сведениями, в т.ч. касательно его финансовых активов, накопленных с 2000 года. Также нельзя исключать, что Путин нарушил некие важные договоренности с олигархом, которые могли касаться трансфера власти в стране в 2024 году. Шла ли речь о формировании тандема Путин – Пригожин сказать наверняка нельзя.

Однако Пригожин точно вмешался в разрушение связки президента и министра обороны Шойгу. Практически год пригожинские ресурсы, наемные военкоры и проплаченные эксперты лили грязь на «тувинца». План состоял в его устранении с должности уже в первые месяцы «спецоперации». Частично затея удалась, ведь Шойгу однозначно выбыл из гонки за высшую должность в стране и теперь по влиянию уступает даже мэру Москвы Собянину. Входило ли репутационное устранение Шойгу в планы самого Путина, сказать однозначно трудно. Зато теперь точно известно, чье имя больше иных раздражает президента, и кто значится, как «отработанный материал».

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