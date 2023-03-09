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Прямое попадание мины по «вагнеровцам» в Бахмуте показали на видео

  • 9.03.2023, 14:11
  • 2,088
Прямое попадание мины по «вагнеровцам» в Бахмуте показали на видео
иллюстративное фото

Бойцы бригады «Холодный Яр» разгромили штурмовую группу оккупантов.

Бойцы 93-й ОМБр «Холодный Яр» из миномета успешно атаковали группу «вагнеровцев» в Бахмуте.

Видеозапись прямого попадания по штурмовой группе окупантов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Прямое попадание мины по группе Вагнера в Бахмуте - работа 2-го мотопехотного батальона 93 бригады», - пишет он в комментарии к видео.

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