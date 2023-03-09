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«Калиновцы»: Одно упоминание о нас заставляет нервничать усатого диктатора

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  • 9.03.2023, 14:15
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«Калиновцы»: Одно упоминание о нас заставляет нервничать усатого диктатора

Сегодня — год полку Кастуся Калиновского.

Белорусскому полку имени Кастуся Калиновского, который воюет в Украине, исполняется год.

«Ровно год назад, на этом видео рота белорусских добровольцев, которые встали на защиту Украины, сообщает о формировании батальона.

И вот уже долгое время мы — полк!

За это время мы понесли потери. Два наших воина в плену у оккупантов. Многие из воинов получили ранения различной степени тяжести.

Однако нас становится все больше! Мы ежедневно выполняем боевые задачи на фронте. Мы заявили о своих политических амбициях. К нам присоединяются целыми организациями. О нас знают в Украине, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, США, Канаде, Британии и еще во многих демократических странах мира.

А главное — нас ждут в Беларуси.

Одно упоминание о нас заставляет нервничать усатого диктатора и его шестерок.

Жыве Беларусь и Слава Украине!» — пишет пресс-служба полка.

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