«Калиновцы»: Одно упоминание о нас заставляет нервничать усатого диктатора

«Калиновцы»: Одно упоминание о нас заставляет нервничать усатого диктатора2
- 9.03.2023, 14:15
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Сегодня — год полку Кастуся Калиновского.
Белорусскому полку имени Кастуся Калиновского, который воюет в Украине, исполняется год.
«Ровно год назад, на этом видео рота белорусских добровольцев, которые встали на защиту Украины, сообщает о формировании батальона.
И вот уже долгое время мы — полк!
За это время мы понесли потери. Два наших воина в плену у оккупантов. Многие из воинов получили ранения различной степени тяжести.
Однако нас становится все больше! Мы ежедневно выполняем боевые задачи на фронте. Мы заявили о своих политических амбициях. К нам присоединяются целыми организациями. О нас знают в Украине, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, США, Канаде, Британии и еще во многих демократических странах мира.
А главное — нас ждут в Беларуси.
Одно упоминание о нас заставляет нервничать усатого диктатора и его шестерок.
Жыве Беларусь и Слава Украине!» — пишет пресс-служба полка.