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В России начались массовые невыплаты зарплат бюджетникам

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  • 9.03.2023, 14:21
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В России начались массовые невыплаты зарплат бюджетникам

Долги правительства перед врачами и учителями подскочили на 1400%.

Массовые невыплаты зарплат бюджетникам возвращаются в российские регионы на фоне падения налоговых сборов и «дыры» в федеральном бюджете, размер которой с начала вторжения в Украину приближается к отметке 6 триллионов рублей, пишет The Moscow Times.

Задолженность по зарплате из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней в феврале 2022 года подскочила на 1400%, отчитался Росстат в докладе «О социально-экономическом положении страны».

На 1 марта совокупный объем зарплатных долгов перед бюджетниками достиг 152 млн рублей, хотя еще в январе это было 10 млн, а на конец декабря задолженность была нулевой.

Число работников, которым задерживают выплаты достигло 18,9 тысячи и за один месяц выросло более чем вдвое. В прошлом году размер долгов по зарплате перед бюджетниками колебался в пределах 1-15 млн рублей. Таким образом, даже по сравнению с худшими показателями первого года войны задолженность подскочила в 10 раз.

С проблемами массово столкнулись учителя, следует из данных Росстата. Долги перед работниками образования за февраль выросли в 12 раз — до 162 млн рублей. Из этой суммы 146 млн рублей задолжали бюджеты регионов, 4 млн — местные бюджеты и 2 млн — федеральная казна.

Задолженность по зарплате перед врачами выросла на существенные 37% за месяц, хотя ее совокупный размер пока мизерный — лишь 0,6 млн рублей.

Общий объем невыплаченных вовремя зарплат по всей России и во всех отраслях на конец февраля составил 779 млн рублей. И хотя по сравнению с январем эта сумма выросла на 24%, она все же пока ниже показателей конца прошлого года: 1,029 млрд рублей в декабре, 884 млн рублей — в ноябре, 942 млн рублей — в декабре.

Тем не менее, на бюджетников приходится почти 20% зарплатных долгов в экономике. И основная доля приходится на недофинансирование из региональных бюджетов, указывает экономист «Финама» Ольга Беленькая.

Прошлый год 50 из 85 субъектов РФ закрыли с «дырами» в бюджетах на общую сумму 446,8 млрд рублей. При этом 14 регионов провалили план по сбору налогов, а в 12 — столкнулись с падением доходов. Это прежде всего те субъекты, ведущие компании-налогоплательщики попали под западные санкции (Липецкая, Челябинская, Мурманская области, Красноярский край и другие), отмечает Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

Задачей губернаторов стало в первую очередь «сведение концов с концами» — ни в одном субъекте РФ запланированные на 2022 год расходы не были исполнены на 100%, подчеркивают эксперты ИКСИ.

Сможет ли Москва помочь субъектам, остается неясным. Получив 3,3 триллиона рублей дефицита в прошлом году, федеральный бюджет зафиксировал «дыру» сопоставимых размеров уже за два месяца 2023 года: в январе–феврале она достигла 2,6 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы просели почти вдвое, а поступления от экспорта сырья — в 4-5 раз.

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