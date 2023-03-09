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В Мачулищах взлетел МиГ-31К: по всей Украине объявлена масштабная тревога

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  • 9.03.2023, 14:24
В Мачулищах взлетел МиГ-31К: по всей Украине объявлена масштабная тревога
иллюстративное фото

Удар «Кинжалами» ожидается второй раз в течение суток.

После ночной массированной атаки россиян в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Мониторинговая группа сообщает, что самолет МиГ-31К, который является вероятным носителем «Кинжалов», взлетел с аэродрома «Мачулищи» в 12:48.

По состоянию на 13.00 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Напомним, сегодня россияне нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки есть погибшие, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры.

В общей сложности захватчики выпустили по Украине 81 ракету и 8 «Шахед». Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 беспилотника.

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