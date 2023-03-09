В Мачулищах взлетел МиГ-31К: по всей Украине объявлена масштабная тревога

В Мачулищах взлетел МиГ-31К: по всей Украине объявлена масштабная тревога1
- 9.03.2023, 14:24
Удар «Кинжалами» ожидается второй раз в течение суток.
После ночной массированной атаки россиян в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Мониторинговая группа сообщает, что самолет МиГ-31К, который является вероятным носителем «Кинжалов», взлетел с аэродрома «Мачулищи» в 12:48.
По состоянию на 13.00 по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Напомним, сегодня россияне нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки есть погибшие, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры.
В общей сложности захватчики выпустили по Украине 81 ракету и 8 «Шахед». Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 беспилотника.