Грузинскому правительству придется несладко

Грузинскому правительству придется несладко3
- Бачо Корчилава
- 9.03.2023, 14:38
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Никто не сможет заставить Грузию поменять свой выбор.
Грузинские власти отозвали чекистский закон об «иностранных агентах».
Отсиживающиеся в Грузии русские массово начали выезжать из Грузии.
Это уже яркая демонстрация настроений в грузинском обществе. Европейское будущее – это тот вектор развития, который грузинское общество выбрало безальтернативно еще более 30 лет назад. И никто не сможет заставить Грузию поменять свой выбор.
Дальше, думаю, этому правительству придется несладко. Нынешний премьер Гарибашвили уже однажды уходил в отставку после разгона акции протеста в «Гавриловскую ночь». В этот раз он повторил ту же ошибку – пошел на конфронтацию с обществом и дал команду разогнать протестующих. Думаю, отзыв законопроекта не поможет ему сохранить должность.
Бачо Корчилава «Фейсбук»