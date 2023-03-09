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Грузинскому правительству придется несладко

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  • Бачо Корчилава
  • 9.03.2023, 14:38
  • 4,554
Грузинскому правительству придется несладко

Никто не сможет заставить Грузию поменять свой выбор.

Грузинские власти отозвали чекистский закон об «иностранных агентах».

Отсиживающиеся в Грузии русские массово начали выезжать из Грузии.

Это уже яркая демонстрация настроений в грузинском обществе. Европейское будущее – это тот вектор развития, который грузинское общество выбрало безальтернативно еще более 30 лет назад. И никто не сможет заставить Грузию поменять свой выбор.

Дальше, думаю, этому правительству придется несладко. Нынешний премьер Гарибашвили уже однажды уходил в отставку после разгона акции протеста в «Гавриловскую ночь». В этот раз он повторил ту же ошибку – пошел на конфронтацию с обществом и дал команду разогнать протестующих. Думаю, отзыв законопроекта не поможет ему сохранить должность.

Бачо Корчилава «Фейсбук»

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