Председатель Витебского облисполкома подписал соглашение о сотрудничестве с оккупантами в Крыму 5 9.03.2023, 14:38

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Какой будет реакция Украины?

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и оккупационные «власти» Крыма подписали соглашение о сотрудничестве.

«Правительство» Крыма заключило соглашение с Витебским областным исполкомом Беларуси о торгово-экономическом сотрудничестве. Во время телемоста Сергей Аксенов и Александр Субботин договорились укреплять отношения между регионами и обозначили перспективы совместной работы. «Глава» Крыма подчеркнул, что белорусским предприятиям всегда рады на крымской земле», — сообщает пропагандистский телеканал «Крым 24».

В Витебском облисполкоме рассказали, что соответствующие документы Александр Субботин подписал в ходе рабочего визита в Москву.

«Стороны договорились о создании рабочих органов по линии исполнительной власти, также была согласована подготовка плана реализации соглашения на 2023−2025 годы», — говорится в сообщении облисполкома.

Как сообщал вчера сайт Charter97.org украинский народный депутат, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко призвал Верховную Раду разорвать отношения с режимом Лукашенко и признать Беларусь оккупированной территорией.

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