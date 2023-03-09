Болливуд нервно курит в сторонке9
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 9.03.2023, 14:46
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Рассказ Лукашенко похож на речь психически больного человека.
Пока пропаганда во всю старается сыграть в свою любимую игру «Мы не обгадились, это была спецоперация» (одна из таких «спецопераций» – слив прослушки Баскова после убийства Романа Бондаренко.
Предлагаем вам сравнить минутный фрагмент рассказа синепала синегуба о вселенском заговоре с речью не очень психически здорового человека. И это опять тот случай, когда сценарий пришлось выполнять после его обнародования.
Нужно задержать более 20 человек — рады стараться. «Террориста» нужно взять в типографии в Боровлянах — есть подходящий объект, как раз на днях арестовали владельцев. Еще нужен доктор. Раз реального нет, возьмем и прикрутим к делу психолога. Синепалому все равно: психологов от психиатров он не отличает. Впрочем, ему не помогут ни те, ни другие. Тут медицина бессильна.
Аресты будут продолжаться, как и новые блокбастеры на ТВ, с еще более лихо закрученным сюжетом. Болливуд нервно курит в сторонке.
Telegram-канал «Ник и Майк»