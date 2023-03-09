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США наложили арест на самолет Сечина

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  • 9.03.2023, 14:52
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США наложили арест на самолет Сечина

Boeing главы «Роснефти» стоит более $25 миллионов.

Соединенные Штаты Америки получили ордер на арест самолета Boeing 737-7JU, принадлежащего ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (Роснефть), возглавляемой Игорем Сечиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

Окружной суд Соединенных Штатов Восточного округа Нью-Йорка санкционировал изъятие, установив возможную причину ареста самолета Boeing в связи с нарушением Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) и недавними санкциями, введенными против России.

После принятий санкций против России, самолет как минимум семь раз вылетал и возвращался в Россию в нарушение федерального законодательства. Самолет Boeing, который был произведен в Соединенных Штатах, последний раз был в Соединенных Штатах в марте 2014 года, и в настоящее время считается, что он находится в России или направляется в нее или из нее.

«Роснефть», которую возглавляет попавший под санкции олигарх Игорь Сечин, владеет самолетами Boeing. Боинг был переброшен из иностранного государства в Россию в нарушение ECRA и правил, изданных в соответствии с ним, включая санкции против России. Стоимость Boeing оценивается более чем в 25 миллионов долларов.

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