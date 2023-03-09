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Видеофакт: Российские военные тушат горящий БМП горстями земли

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  • 9.03.2023, 15:10
  • 4,284
Видеофакт: Российские военные тушат горящий БМП горстями земли

Уникальные кадры из подбитой бронемашины оккупантов.

Из-за отсутствия элементарного огнетушителя, военный РФ тушат возгорания своей бронетехники подручными средствами

Редкие кадры пожара изнутри российской БМП, а также попытки тушения пожара землей снимали сами россияне.

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