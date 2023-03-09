Видеофакт: Российские военные тушат горящий БМП горстями земли

Видеофакт: Российские военные тушат горящий БМП горстями земли6
- 9.03.2023, 15:10
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Уникальные кадры из подбитой бронемашины оккупантов.
Из-за отсутствия элементарного огнетушителя, военный РФ тушат возгорания своей бронетехники подручными средствами
Редкие кадры пожара изнутри российской БМП, а также попытки тушения пожара землей снимали сами россияне.
Rare footage of a fire from inside Russian BMP, as well as attempts to extinguish the fire with dirt. Filmed by Russians themselves. pic.twitter.com/jIPzXcK1GJ— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 8, 2023