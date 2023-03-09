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Русские покажут много «жестов доброй воли»

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  • Виктор Андрусив
  • 9.03.2023, 15:20
  • 3,580
Русские покажут много «жестов доброй воли»
Виктор Андрусив

Системные проблемы армии оккупантов продолжаются.

У орков все хуже, чем я думал. Большинство ракет полетели в энергетическую инфраструктуру. Хотя это уже нет абсолютно никакого смысла для боевых действий — враг выпустил свой запас ракет именно по энергетике. Здесь есть два объяснения:

или большинство этих ракет были еще в феврале нацелены на объекты энергетики, и их не перенацеливали;

или российский генштаб такой тупой, что просто не придумал куда еще стрелять.

Обе версии хороши для нас. То, что они не могут перестраиваться, менять подходы, свидетельствует, что война в этом году будет идти по сценарию прошлого. Сначала они истощатся и лишатся инициативы под Бахмутом, а потом будут показывать много «жестов доброй воли». Все это будет сопровождаться беспощадными потерями и пополнением наших сил трофеями. Все системные проблемы русской армии с момента вторжения остаются на своих местах.

Виктор Андрусив, Telegram

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