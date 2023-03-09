Ракетный удар РФ по Киеву: жуткие кадры с мест попаданий

Ракетный удар РФ по Киеву: жуткие кадры с мест попаданий2
- 9.03.2023, 15:30
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Все вокруг изрешетило осколками.
Ночью и утром в четверг, 9 марта, Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине, в столице тревога продолжалась почти 7 часов. Взрывы звучали в Голосеевском и Святошинском районах Киева, в последнем обломками сбитой ракеты ранены трое людей.
На месте падения обломков ракеты в Святошинском районе Киева побывал фотокорреспондент «Апострофа».
На месте работали несколько экипажей «скорой помощи», спасатели ГСЧС, Киевская служба спасения, Национальная полиция и следственно-оперативная группа.
По данным полиции, ранения получили трое людей. Кроме того, в результате взрыва пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Кроме того, повреждены фасады домов.
Напомним, российские оккупанты 9 марта атаковали Киев крылатыми ракетами и беспилотниками, но украинской противовоздушной обороне удалось не допустить попадания. Однако враг также применил аэробалистическую ракету «Кинжал», которую не могут сбить силы ПВО.