Украинские пограничники залпом из ПЗРК Stinger уничтожили россиян в Бахмуте 1 9.03.2023, 15:44

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Опубликовано видео удара.

Украинские пограничники показали, как уничтожают позиции в Бахмуте Донецкой области. В городе ведутся бои.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Цель определена! Пуск! Пограничники в Бахмуте работают по вражеским воздушным целям из ПЗРК Stinger», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 8 марта, ВСУ отразили 110 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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