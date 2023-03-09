Украинские пограничники залпом из ПЗРК Stinger уничтожили россиян в Бахмуте

Украинские пограничники залпом из ПЗРК Stinger уничтожили россиян в Бахмуте1
- 9.03.2023, 15:44
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Опубликовано видео удара.
Украинские пограничники показали, как уничтожают позиции в Бахмуте Донецкой области. В городе ведутся бои.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Цель определена! Пуск! Пограничники в Бахмуте работают по вражеским воздушным целям из ПЗРК Stinger», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в среду, 8 марта, ВСУ отразили 110 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.