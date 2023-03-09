Золото и хрусталь: как выглядит самая дорогая квартира в Минске 1 9.03.2023, 15:49

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Двухэтажное жилье продают за $ 2,2 миллиона.

Квадратный метр в этой квартире обойдется почти в два раза дороже чем в квартире с самым дорогим «квадратом», проданной в январе, и в пять раз дороже среднего по Минску. Эта элитная двухэтажная квартира с богатыми интерьерами и каминной зоной с библиотекой напоминает то ли дворец, то ли театральные холлы с хрустальными люстрами и витражами. На сегодня это самая дорогая квартира в Минске. Заметил ее телеграм-канал «Будни риэлтора».

Эта квартира находится на пересечении улицы Тимирязева с проспектом Машерова, по адресу Тимирязева, 4. Недалеко от метро «Молодежная». Это 16-этажный дом бизнес-класса 2008 года постройки. В подъезде выполнен свежий ремонт, есть консьерж. У дома подземный паркинг.

Двухуровневая квартира находится на 11-м этаже. Общая площадь — 334 квадратных метра, жилая — 203,9 «квадрата». На первом уровне организованы общие зоны — гостиная, столовая, каминная зона с библиотекой. В объявлении указано, что здесь пять жилых комнат, четыре из них раздельные.

Интерьер в квартире в стилистике «визионер» с элементами ар-деко и неоклассики. Агент отмечает, что все элементы представлены в индивидуальном исполнении и выполнены по авторским эскизам руководителя проекта студии Nota Bene Максима Максименко.

— Интерьер отличается сложностью исполнения архитектурных и декоративных решений, сочетанием эксклюзивных материалов отделки и уникальных предметов интерьера. Выполненный с художественным вкусом и изяществом, интерьер позволил выразить всю многогранность личности заказчика. В нем элегантно и неповторимо переплелись роскошь и изысканность, — написано в объявлении.

Судя по фотографиям, в квартире три санузла — в одном черная сантехника и душевая кабина золотого цвета, во втором — унитаз и биде необычной формы и третий — более лаконичный, с белой ванной и прозрачной душевой кабиной. Кроме этого, есть большая комната с джакузи на подиуме и телевизором.

На втором этаже в квартире расположены спальни, гардеробные и «приватные зоны».

На полах в комнатах — ковровое покрытие. Есть две лоджии.

— Инженерные коммуникации продуманы до мелочей: применены энергоэффективные технологии «умного дома» с возможностью создания идеального микроклимата в помещении. Также предусмотрено мультимедийное взаимодействие систем, — написано в объявлении.

Стоимость квартиры — 2 200 000 долларов (6 587 долларов за «квадрат»).

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