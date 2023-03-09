закрыть
9 марта 2023, четверг, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Золото и хрусталь: как выглядит самая дорогая квартира в Минске

1
  • 9.03.2023, 15:49
  • 1,618
Золото и хрусталь: как выглядит самая дорогая квартира в Минске

Двухэтажное жилье продают за $ 2,2 миллиона.

Квадратный метр в этой квартире обойдется почти в два раза дороже чем в квартире с самым дорогим «квадратом», проданной в январе, и в пять раз дороже среднего по Минску. Эта элитная двухэтажная квартира с богатыми интерьерами и каминной зоной с библиотекой напоминает то ли дворец, то ли театральные холлы с хрустальными люстрами и витражами. На сегодня это самая дорогая квартира в Минске. Заметил ее телеграм-канал «Будни риэлтора».

Эта квартира находится на пересечении улицы Тимирязева с проспектом Машерова, по адресу Тимирязева, 4. Недалеко от метро «Молодежная». Это 16-этажный дом бизнес-класса 2008 года постройки. В подъезде выполнен свежий ремонт, есть консьерж. У дома подземный паркинг.

Двухуровневая квартира находится на 11-м этаже. Общая площадь — 334 квадратных метра, жилая — 203,9 «квадрата». На первом уровне организованы общие зоны — гостиная, столовая, каминная зона с библиотекой. В объявлении указано, что здесь пять жилых комнат, четыре из них раздельные.

Интерьер в квартире в стилистике «визионер» с элементами ар-деко и неоклассики. Агент отмечает, что все элементы представлены в индивидуальном исполнении и выполнены по авторским эскизам руководителя проекта студии Nota Bene Максима Максименко.

— Интерьер отличается сложностью исполнения архитектурных и декоративных решений, сочетанием эксклюзивных материалов отделки и уникальных предметов интерьера. Выполненный с художественным вкусом и изяществом, интерьер позволил выразить всю многогранность личности заказчика. В нем элегантно и неповторимо переплелись роскошь и изысканность, — написано в объявлении.

Судя по фотографиям, в квартире три санузла — в одном черная сантехника и душевая кабина золотого цвета, во втором — унитаз и биде необычной формы и третий — более лаконичный, с белой ванной и прозрачной душевой кабиной. Кроме этого, есть большая комната с джакузи на подиуме и телевизором.

На втором этаже в квартире расположены спальни, гардеробные и «приватные зоны».

На полах в комнатах — ковровое покрытие. Есть две лоджии.

— Инженерные коммуникации продуманы до мелочей: применены энергоэффективные технологии «умного дома» с возможностью создания идеального микроклимата в помещении. Также предусмотрено мультимедийное взаимодействие систем, — написано в объявлении.

Стоимость квартиры — 2 200 000 долларов (6 587 долларов за «квадрат»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников