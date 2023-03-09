Игла в яйце хранится Владислав Иноземцев, The Insider

9.03.2023, 15:54

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Владислав Иноземцев

Запад ввел против Кремля «незаметные», но очень болезненные санкции.

24 февраля, в годовщину начала полномасштабной российской агрессии против Украины, Европейский Союз, США и Великобритания одобрили очередные пакеты санкций, которые, как отметили многие эксперты, направлены прежде всего на ужесточение контроля за соблюдением уже действующих ограничений. Их объектом не стал, например, «Росатом» и его подразделения, а многие иные меры вызвали существенные разногласия внутри ЕС, что отложило решение об их введении на несколько дней. Некоторые представители российской оппозиции даже заявили, что Запад пошел чуть ли не на сговор с Кремлем. Но подобные выводы — следствие широко распространенного у нас невнимания к деталям.

Для большинства российских медиа прошел незамеченным — причем вряд ли случайно — удар, нанесенный западными странами по одной из самых чувствительных «болевых точек» путинской системы: той, в которой сходятся гнусная слежка режима за собственными гражданами, создание условий для развертывания кибертерроризма в отношении остального мира и разнузданное отмывание коррупционных доходов. Этой точкой оказался в данном случае холдинг МТС — банк и компания-провайдер сотовой связи, за которыми давно уже скрывается глубоко засекреченная система обеспечения самых разных интересов «государевых людей» современной России.

Формально МТС — крупнейший из российских сотовых операторов, частная компания, предоставляющая стандартные услуги связи на вполне рыночных условиях. Однако даже на первый взгляд ее отличают от конкурентов две особенности — наличие подконтрольного ей банка (МТС-банк был создан как Московский банк реконструкции и развития в 1993 году, выкуплен АФК «Система» в 1994-м и затем в несколько приемов передан ПАО «МТС» [в 2019 году доля нового основного акционера достигла 95%]) и полученный в довольно мутных обстоятельствах полный контроль над ОАО МГТС — крупнейшим в России оператором фиксированной телефонии, действующем в Москве и задействованном в осуществлении функций правительственной связи.

Именно последнее обстоятельство, скорее всего, обусловило создание в рамках и на мощностях МТС основного центра контроля за информационными потоками, который еще задолго до «закона Яровой» стал заниматься слежкой за контактами в мобильных сетях и интернете с использованием СОРМ (Системы оперативно-розыскных мероприятий). Удивительная связь МТС и этой ФСБ-шной системы подчеркивается и тем, что некто В.Садовников, именуемый в интернете «сотрудником ФСБ, руководившим комиссией по СОРМ» (что предполагает наличие у него генеральского звания), сегодня трудится в ПАО «МТС» вице-президентом по корпоративной безопасности и режиму (злые языки утверждают, что при этом он курирует всю систему отмывания денег через МТС-банк, но это сейчас не наша тема).

Интереснее то, что с началом войны в Украине банк МТС, в котором и до того хранили деньги далеко не самые простые клиенты, сконцентрировался на организации параллельной банковской структуры за рубежом – и в условиях, когда, например, «Сбер» стремительно избавлялся от своих «дочек» в Турции и Швейцарии, странах бывшей Югославии и даже в Казахстане, открыл свой банк в ОАЭ, куда релоцировались в последнее время многие состоятельные россияне и где давно сформировался центр деловых интересов криминальных политиков республик Северного Кавказа. В начале февраля западная пресса сообщила, что новый банк получил лицензию ЦБ ОАЭ (хотя сама ее выдача относится, вероятнее всего, еще к концу 2022 года), что в последнее время случается нечасто.

Сразу же после открытия в новое кредитное учреждение начали стремительно перемещаться вклады многих вип-клиентов таких отлученных от международного бизнеса монстров, как «Сбер» и ВТБ. Причина проста: перевод денег за рубеж происходил в рамках одного банка, что мог до последнего времени обеспечить только Raiffeisen, но он всегда представлялся гораздо менее «своим» и бизнес с ним был намного более сложным.

И вот 24 февраля Министерство финансов США своим распоряжением, развивающим Executive Order No 14024 от 15 апреля 2021 года, нанесло жесточайший удар по всему этому гадюшнику. Во-первых, в санкционный список попали и московский МТС-банк, и его эмиратская «дочка». Во-вторых (что не было отмечено никем из российских аналитиков), в отличие от всех остальных банков, подведенных под санкции в рамках того же распоряжения, МТС-банку не был предоставлен льготный период до 25 мая, в течение которого все прочие могли завершить свои зарубежные операции, то есть банк был отключен от SWIFT в течение нескольких часов, а его корсчета и зарубежные активы немедленно арестованы. Американцы специально не стали акцентировать внимание на этом моменте, но для его понимания достаточно обратиться к этому документу (в России происшедшее вскользь отметили только в «Ведомостях»).

И, в-третьих, новое распоряжение перевело в число SDN практически все компании, связанные со «шпионским гнездом» внутри МТС — как главного производителя используемых в России программ для СОРМ компанию «Цитадель», так и 11 других ведущих фирм, занимающихся бизнесом в данной сфере (все они давно и хорошо известны на российском «рынке»), а также большинство их собственников и руководителей.

Сейчас сложно сказать, сколько миллионов долларов зависли в уже успевшем начать обслуживать клиентов эмиратском МТС-банке, но очевидно, что получать шпионское оборудование для российских компаний станет намного сложнее. Здесь следует добавить, что в тот же день Министерство торговли США распоряжением No. 230221–0047 запретило экспорт в Россию и Беларусь телефонного и компьютерного оборудования, оцениваемого в розничной торговле в США более чем в $300. (При этом если ранее США ввели и потом отменили ограничения на экспорт в Россию компьютеров и смартфонов для частного использования, теперь этот запрет восстановлен). И так как одновременно за нарушение нового режима введено уголовное наказание, то в ближайшем будущем «параллельные импортеры» рискуют повторить судьбу тех бравых ребят, которые недавно попытались закупить в США запчасти для российских самолетов и теперь могут оказаться в федеральной тюрьме на срок до 20 лет.

Удар, нанесенный по путинской системе шпионажа за россиянами, сложно переоценить. Рынок услуг, связанных с СОРМ, в последнее время крайне «разбух», и госконтракты в этой области сейчас исчисляются миллиардами, если не десятками миллиардов рублей. (Кстати, нельзя не заметить, что все в том же санкционном списке среди массы связанных со «специальной военной операцией» чиновников и военных оказался и вполне «гражданский» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, ранее не подпадавший ни под какие ограничения).

Что касается СОРМ, следует иметь в виду не только то, что базовые технологии этой системы были переданы России Соединенными Штатами в те блаженные времена, когда Путин демонстрировал приверженность западной стратегии борьбы с международным терроризмом, но и то, что сейчас она основана на фактической фальсификации SSL-сертификатов крупнейших сайтов (в том числе объявленных в России «экстремистскими» компаний). Последнее означает, что Москва может не только достаточно успешно заниматься слежкой за своими подданными, но и проникать во всемирную сеть (от чего, замечу, практически изначально отказался Китай, соорудивший firewall, отгородивший его от мирового интернета). Поэтому удар по ассоциированным с поддержанием СОРМ российским компаниям — скорее не просто инструмент санкционной политики, а первый пример превентивной войны, время для которой давно пришло. Тотальное разрушение этого сегмента российского «информационного хозяйства» может стать важнейшей гарантией цифровой безопасности западных стран, и, что не менее важно, инструментом радикального расширения пространства свободы в российской части «всемирной паутины».

Здесь стоит отметить, что сообщение о санкциях в отношении «героев СОРМ» в день их принятия появилось на сайте Госдепартамента, хотя обычно анонсирование информации о санкционной политике является прерогативой Минфина США.

Однако для большинства россиян перспектива прослушки их разговоров и перехвата переписки в «защищенном» Telegram не так страшна, как то, что может последовать за уже объявленными американцами санкциями в относительно недалеком будущем (хотя есть основания полагать, что Кремль сейчас параноидально следит за настроениями элиты и, например, смерти ряда крупных бизнесменов могут быть связаны с их неосторожностью в информационном пространстве). По сути, 24 февраля США объявили России очередное «китайское предупреждение»: под санкциями оказались пока только МТС-банк с его отмывочным бизнесом и СОРМ-компании, чей центр влияния находится внутри МТС — но не сам провайдер сотовой связи с его 80 миллионами абонентов. Если он окажется следующей целью, немедленно «упадет» система роуминга (за который нужно осуществлять расчеты с зарубежными провайдерами), а также, пусть и несколько позже, вся инфраструктура услуг, основанных на оборудовании и технологиях, запатентованных в США — связь в формате 4G и предоставление мобильного интернета в формате LTE (сама МТС уже к лету 2022 года смогла наладить «параллельный импорт» необходимого ей оборудования, но теперь это может показаться не столь актуальным).

Конечно, было бы удивительно, если бы в ответ на санкции от подвергнутых им лиц не последовала серия заявлений о полном и совершеннейшем к ним пренебрежении и о том, что МТС-банк «работает в обычном режиме» (что особенно удивительно на фоне того, что у остальных фигурантов списка, в том числе и у получивших льготный период, уже заметны проблемы, да и у самого МТС-банка из AppStore и GooglePlay пропали все приложения). Правда, власти Эмиратов скромно сообщили, что «Центральный банк изучает возможные варианты [действий], вызванные новым статусом [МТС]-банка, чтобы в свое время вынести должное решение» (и, вероятно, он изучает их еще с недавного визита в Абу-Даби Брайна Нельсона, замминистра финансов США, курирующего проблемы борьбы с терроризмом и финансовую разведку).

А в самой МТС сейчас господствуют панические настроения, так как не менее половины топ-менеджеров компании имеют активы в Европе и США и документы для постоянного проживания в «недружественных» странах. ПАО «МТС» обладает уникальным для крупных российских компаний советом директоров, в котором как минимум четыре из восьми членов являются гражданами иностранных государств, что резко контрастирует с общей ситуацией в России, где доля иностранцев в бордах публичных компаний составляет всего 14%, а из-за их массового исхода многим крупным корпорациям пришлось заменять до 80% своих директоров.

В далеком 2006 году МТС, переживавшая тогда невиданный взлет, провела вызвавший некоторое недоумение даже у ведущих дизайнеров ребрендинг, выбрав в качестве своего логотипа... яйцо, призванное «отражать простоту, а также насыщенное прошлое, активное настоящее и успешное, благополучное будущее» компании. Вряд ли намек на то, что в яйце скрыта игла, на конце которой находится жизнь Кощея, как и то, что наличие первичных половых признаков очень тревожит в последнее время кремлевских «альфа-самцов» (для которых и Бог имеет какое-то значение прежде всего потому, что Он – мужчина), стало причиной для насыщения МТС сотрудниками российских спецслужб и выбора компании в качестве базы для развертывания системы информационной слежки за россиянами. Но символ ведущего отечественного сотового оператора идеально соответствует тому, по какому месту и какой чувствительности нанесен недавний санкционный удар. Ну а о том, треснули ли «путинские яйца» или нет, мы узнаем уже скоро...

Владислав Иноземцев, The Insider

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