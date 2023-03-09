«Отдыхать всей семьей ездим дважды в год, на 10 дней каждый раз» 9.03.2023, 16:05

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Белорусы высмеяли фейки пропаганды о жизни за границей.

Читатели EX-PRESS.BY рассказали, чем они занимаются после отъезда из Беларуси и как зарабатывают на жизнь.

Елена:

— В Беларуси была стоматологом, отрабатывала как молодой специалист распределение. Теперь, вот уже полгода живу в Польше. Учу польский язык, нарабатываю разговорную практику. Работаю в кол-центре стоматологической клиники. Готовлюсь учиться и подтверждать свой диплом, это очень непросто. Но живу я уже сейчас не хуже, чем со своим нищенским заработком в родной Беларуси.

Егор:

— В Беларуси, в Жодино на БЕЛАЗе был инженером. Теперь я в IT. В нашей сфере можно встретить и бывших врачей, и священников, и педагогов. Не в чисто польских проектах работаем, большинство здесь только живет. Но хочу отметить уровень жизни. Мало того, что здесь у меня появились давно забытые полное спокойствие и уверенность. Правда, только после того, как вывез маму из Беларуси.

Здесь приятно, спокойно. Даже тем, кто пока себя ищет и не доволен тем, как зарабатывает на жизнь.

Подруга моя была педагогом, теперь занимается клинингом. Работа непростая у нее, но хорошая для познания страны, маршрутов городского транспорта, привычек и быта поляков и эмигрантов. Одновременно подруга учится в бесплатной полициальной школе. Это даст ей новую специальность, знание языка и быстрее продвинет к настоящей легализации.

Марта:

— Мы с мужем были предпринимателями в Минске. Приехали год назад и сразу поступили в полицеальную школу. Это такой бесплатный техникум для взрослых в польской системе образования. Для зачисления в полициальную школу необходимо оконченное среднее образование и больше ничего. Я учусь на флориста, муж — на специалиста по безопасности труда. Учимся по выходным дням. В будние дни подрабатываем. Я — няней в интернациональной семье бизнесменов, муж — таксист. Думаем, что скоро откроем свою фирму.

Александр:

— Очень смешно слушать бредни о том, как именно тяжело эмигрантам здесь, за границей. Да, непросто. Особенно, когда ты уехал не по своей воле. Но, например, я по профессии переводчик. Что я мог в Беларуси, если не хотел служить КГБ? Преподавать в школе. Но и там надо было служить идеологии. Простите, нет. И я зарабатывал репетиторством и переводами для своих людей. Смешно об этом рассказывать. Сейчас, в Германии, я работаю в культурном центре — у меня море работы, я участвую в различных проектах. Поначалу работал в такси. Но, самое главное — я тут ничего не боюсь!

Татьяна:

— Муж работал на заводе, за станком. Теперь он водитель. Подтвердил здесь свои права, работает в польской фирме. Я работаю в доставке, развожу людям еду. На самокате или велосипеде, которые тоже арендую. И, надо сказать, мы живем непросто, но хорошо. Мы отдыхать семьей ездили два раза за год, на 10 дней каждый раз. Были в этом году в Гданьске и в Закопане.

Кому сказать спасибо за это? Лукашенко, что ли? Ведь когда мы жили в Беларуси, позволить себе это не могли.

Оля:

— Я в Беларуси и точно знаю, что лучше мести тротуары в свободной стране, чем, например, быть педагогом в беларусской школе. А самое страшное и жалкое — это работать, например, в исполкоме.

Игорь:

— Водитель-международник. Будь я помоложе лет на 10, то рассматривал бы переезд в ЕС на ПМЖ.

Ответы читателей телеграм-канала EX-PRESS.BY

— Лепей збіраць трускаўку, чым плаціць падаткі гэтым хмырам...

— Золотые слова!

— Пад'езды мыю. Павагі больш, чым у беларускім аддзеле адукацыі.

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