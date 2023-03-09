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В Гомеле осудили трех человек, которых обвинили в «шпионаже в пользу Украины»

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  • 9.03.2023, 16:32
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В Гомеле осудили трех человек, которых обвинили в «шпионаже в пользу Украины»

Осужденные — два белоруса и украинец.

Гомельский областной суд 14 февраля начал рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Украины и двух граждан Беларуси. Украинца обвиняют в том, что его якобы завербовали украинские спецслужбы, а он в свою очередь якобы завербовал двух белорусов. Уже 9 марта обвиняемым вынесли приговор, пишет «Гомельская правда».

Украинца Павла Куприенко суд признал виновным в агентурной деятельности и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

41-летний гражданин Беларуси (украинец по рождению, гражданство Беларуси получил в 2010 году. — Прим. ред.) Тарас Мачинский признан виновным в измене государству. Его приговорили к 10 лет годам колонии усиленного режима.

32-летнего белоруса Дмитрия Соловянчика признали виновным в заранее не обещанном укрывательстве следов тяжкого преступления, ему назначен штраф в размере 400 базовых величин (14 800 рублей).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

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