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Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию

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  • 9.03.2023, 16:35
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Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию

Лазейка для обхода ограничительных мер закрыта.

Россия может потерять крупнейший хаб по обходу западных санкций, через который импортируют поступают попавшие под ограничения товары. Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию, которые отправлялись в том числе по каналам параллельного импорта, сообщает «Коммерсант FM» со ссылкой на участников рынка.

По их словам, остановка стала неожиданностью для российского бизнеса: таможенная система начала блокировать оформление грузов нетурецкого происхождения. Уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов, поступают со среды, 8 марта, рассказал гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло. По его словам, попытки переоформить грузы закончились ничем. «Система действительно все блокирует», — сетует бизснесмен.

Коммерческий директор Transasia Logistics Валерия Савенкова подтверждает: «Система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает». По ее словам, ждать официальных заявлений или разъяснений от властей бессмысленно: Турция никогда признавала поставки подсанкционных товаров.

«Поэтому информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике», — предупреждает Савенкова.

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