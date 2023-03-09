Голый король 4 Антон Геращенко

9.03.2023, 17:09

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Антон Геращенко

Пройдет ли в Москве парад на 9 мая?

Или он не состоится?

Если Путин решится проводить парад, то каким он будет? Что Путин покажет одурманенному им народу России?

Расхваленный танк «Армата», который российские танкисты видели на парадах и ни разу на поле боя?

Грозные когда-то ракетоносцы Ту-160, Ту-22М3, которые засыпали Украину тысячами крылатых ракет, но так и не смогли разрушить ни энергосистему, ни инфраструктуру?

Интересно, будет ли шагать по Красной площади парадный расчет из отборных убийц, насильников и бандитов ЧВК «Вагнера» во главе с Пригожиным? И если нет, то почему? Чем «вагнеровцы» хуже профессиональных убийц из 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, расстреливавших мирных жителей на улицах Бучи?

Отправятся ли парадные расчеты колонн сразу же в бой, наступать под Угледаром, Кременной, Бахмутом, разойдутся ли жрать водку по казармам на зависть сотням тысяч озлобленных мобиков?

Что скажет Путин своему народу о НАТО, границы которого из-за его преступной, людоедской политики придвинулись к Петербургу на расстояние 30 км? О том, что, ставя мнимой целью спецоперации отодвинуть НАТО от границ России, он достиг того, что Швеция и Финляндия теперь обязательно станут членами этого мощнейшего оборонительного союза в мире.

Поддержка Украины только нарастает. Все больше лидеров государств открыто заявляют о том, что их народы будут поддерживать Украину до полной деоккупации наших территорий, тогда как Россия не имеет ни одного союзника, который бы поддержал вторжение Путина на нашу землю.

На Параде Победы 2005 года в Москве были:

Президент США Джордж Буш,

Канцлер ФРГ Герхард Шредер,

Президент Франции Жак Ширак,

Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми,

Председатель КНР Ху Цзиньтао,

Президент Южной Кореи Но Му Хен,

Премьер-министр Индии Манмоган Сингх.

А кто будет на этот раз? Никарагуа, Эритрея и, возможно, если Лавров очень попросит – Гвиана.

Важно, чтобы Путин обязательно провел свой традиционный шабаш-парад. Это в пользу Украины и всего цивилизованного мира, а также россиян.

Они станут еще на один шаг ближе к пониманию, что ими правит «Голый король».

Антон Геращенко, «Фейсбук»

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