Польша готова передать МиГ-29 Украине

Польша готова передать МиГ-29 Украине2
- 9.03.2023, 17:28
- 1,436
Ранее о своей готовности объявила Словакия.
Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине, об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в четверг, 9 марта.
По его словам, на встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду, 8 марта в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится передать Украине МиГ-29.
«Думаю, пора принять решение. Гибнут люди в Украине, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно», — написал Надь в «Фейсбуке».
Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил готовность своей страны передать самолеты.