Польша готова передать МиГ-29 Украине 2 9.03.2023, 17:28

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Ранее о своей готовности объявила Словакия.

Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине, об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в четверг, 9 марта.

По его словам, на встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду, 8 марта в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится передать Украине МиГ-29.

«Думаю, пора принять решение. Гибнут люди в Украине, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно», — написал Надь в «Фейсбуке».

Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил готовность своей страны передать самолеты.

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