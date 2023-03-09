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СМИ: Китай считает, что война в Украине завершится летом

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  • 9.03.2023, 18:05
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СМИ: Китай считает, что война в Украине завершится летом

Именно по этой причине Пекин обнародовал свой мирный план.

Власти Китая считают, что война в Украине завершится летом 2023 года. Именно Пекин потому и обнародовала к годовщине вторжения свой так называемый мирный план. Его связывают с прогнозами военных экспертов, пишет японское издание Nikkei Asia.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» о полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не выводу российских войск.

Однако этому предшествовал декабрьский отчет Академии военных наук (AMS), которая непосредственно подчиняется Народно-освободительной армии и регулярно предоставляет рекомендации и отчеты Центральному военному комитету Коммунистической партии.

Близкие к китайскому правительству источники рассказали изданию, что в декабре AMS завершила симуляцию войны в Украине. Согласно результатам, война подойдет к завершению примерно летом 2023 года, и «Россия одержит верх». В докладе говорится, что «как российская, так и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета».

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