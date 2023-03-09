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Белорусы жалуются, что не могут вызвать такси через «Яндекс»

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  • 9.03.2023, 19:09
Белорусы жалуются, что не могут вызвать такси через «Яндекс»

Массовый сбой в работе сервиса произошел в Минске и других городах.

Белорусы жалуются, что не могут вызвать такси через приложение «Яндекс Go». Стало известно, что 9 марта, в четверг, массовый сбой произошел в работе сервиса «Яндекс Такси» в Минске и других городах.

В сообщении сказано, что при попытке вызвать такси приложение не может точно определить, где именно находится пассажир. Кроме того, не может найти также адрес поездки.

По данным Downradar на 13.40 часов было зафиксировано 1100 жалоб на сервис «Яндекс Такси», а также 171 жалоба на Uber.

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