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МИД Украины инициирует санкции против председателя Витебского облисполкома

  • 9.03.2023, 19:20
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МИД Украины инициирует санкции против председателя Витебского облисполкома
Александр Субботин

Ранее лукашист подписал соглашение о сотрудничестве с оккупантами в Крыму.

Председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал «соглашение» с оккупационными властями Крыма о сотрудничестве. Министерство иностранных дел Украины инициирует против него санкции.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook-страницу представителя МИД Украины Олега Николенко.

Документы Субботин подписал во время рабочего визита в Москву.

«Стороны договорились о создании рабочих органов по линии исполнительной власти, также была согласована подготовка плана реализации «соглашения» на 2023-2025 годы», - говорится в сообщении облисполкома.

Согласно заявлению оккупационных властей Крыма, так называемое «соглашение» предусматривает торгово-экономическое сотрудничество с Витебской областью. Также были приглашены предприятия Беларуси для работы на временно оккупированном полуострове.

Отмечается, что власти Беларуси официально не признавали Крым российским.

«Соглашение» о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом является ничтожным, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины. МИД Украины инициирует процедуру наложения санкций на Александра Субботина как лица, которое создает угрозу национальной безопасности Украины», - пишет Николенко.

В то же время спикер МИД Украины добавил, что посольству Украины в Беларуси было поручено направить ноту протеста в министерство страны.

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