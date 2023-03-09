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Украинские спецназовцы уничтожили две российские ЗРК

  • 9.03.2023, 19:31
Украинские спецназовцы уничтожили две российские ЗРК

Видеофакт.

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российские зенитные ракетные комплексы «ТОР М2» и «С-300ВМ» с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«В ответ на каждый российский «ракетный удар возмездия» мы нанесем удары настоящего расплаты — чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику!» - отмечают в СБУ.

Отметим, что «Тор-М2» - это всепогодный тактический ЗРК, который может вести огонь на ходу без остановок, а «С-300ВМ» – это ПВО, которое может поражать баллистические ракеты малой и средней дальности (до 2500 км), оперативно- тактические и тактические ракеты, аэробалистические и крылатые ракеты.

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