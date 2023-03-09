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Ученые: Богатство делает человека счастливым

  • 9.03.2023, 19:53
Ученые: Богатство делает человека счастливым

Но только до определенной суммы.

В новом исследовании ученые смогли определить влияние богатства на возможность приносить человеку счастье, научно опровергнув при этом истинность известной поговорки, что такое чувство за деньги не купишь.

Результаты научной работы опубликовано в журнале National Academy of Sciences.

Также специалисты из университетов Пенсильвании и Принстона в США смогли определить граничную сумму, после которой уравнение «больше денег — больше счастья» не работает.

Вместе с выводами ученых относительно влияния высоких доходов на способность осчастливливать их владельца старший научный сотрудник Уортонской школы Пенна и ведущий автор статьи Мэтью Киллингсворт делает важное предостережение: это зависит от того, счастливы ли вы в первую очередь.

«Исключением являются финансово обеспеченные, но несчастливые люди. Например, если вы богаты и несчастны, дополнительные деньги не помогут. Для всех остальных большее количество денег ассоциировалось с более высоким уровнем счастья в несколько разной степени», - поясняет он.

Специалисты проанализировали предыдущие научные труды на тему денег и счастья, провели собственные исследования и пришли к выводу, что солидное финансовое состояние действительно может обеспечить человека эмоциональным благополучием, но только на сумму до 75 тысяч долларов, после которой богатство не коррелирует с чувством счастья.

В окончательных результатах исследования говорится, что счастье и доход имеют не одну, а три связующие линии.

«Эта функция различается у людей с разным уровнем эмоционального благополучия», - отметила профессор и соавтором исследовательской работы Барбара Меллерс.

Она объяснила, что:

у наименее счастливых уровень эмоционального благополучия увеличивается с доходом до предела в 100 тысяч долларов, затем стабилизируется,

в то время как у людей с более высоким чувством счастья связь остается линейной даже после этого порога,

а для самых счастливых связь между доходом и счастьем на самом деле ускоряется после 100 тысяч долларов.

Киллингсворт подытоживает, что счастье за деньги купить, видимо, действительно можно, при этом «вполне возможно быть богатым и несчастным».

«Деньги — это лишь один из многих факторов, определяющих счастье. Деньги не являются секретом счастья, но они, вероятно, могут немного помочь», - подчеркивает он.

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