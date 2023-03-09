Более 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко

Более 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко15
- 9.03.2023, 20:19
- 4,974
Опрос.
Более 80% опрошенных украинцев считают, что Беларусь является стороной, которая воюет против Украины.
К Беларуси вполне позитивно относятся более 3% респондентов, об этом идет речь в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
«Подавляющее большинство респондентов (80,6%) считают, что Беларусь является стороной войны, которая воюет против Украины. Противоположного мнения придерживаются 7,5% опрошенных», - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.
Отмечается, что в целом украинское общество демонстрирует негативное отношение к Беларуси.
«Более 80% респондентов относятся к Беларуси негативно (56,3% - вполне негативно, 24,4% - преимущественно негативно). Положительное отношение к Беларуси высказали 12,4% опрошенных (3,1% - вполне положительное, 9,3% - преимущественно положительное)», - отметили социологи.
Еще негативнее граждане Украины относятся к Александру Лукашенко.
«Более 90% респондентов относятся к Александру Лукашенко негативно (76,3% - вполне негативно, 15,9% - преимущественно негативно). Положительно к Александру Лукашенко относятся 3,3% опрошенных (0,5% - вполне положительно, а 2,8% - преимущественно положительно)», - говорится в результатах исследования.