В ЕС впервые с 2016 года выросла рождаемость 3 9.03.2023, 20:28

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Евростат опубликовал статистику.

Количество рожденных на территории Европейского Союза детей в 2021 году впервые было больше, чем годом ранее — это первый рост этого показателя с 2016-го.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные в четверг.

В 2021 году в ЕС родились 4,09 миллиона детей — это немного больше, чем в 2020-м, когда новорожденных было 4,07.

«В целом наблюдается тенденция к уменьшению количества детей, рожденных в ЕС, которая началась в 2008 году (4,68 миллиона детей)», - отмечают в Евростате.

Общий коэффициент рождаемости (количество новорожденных, приходящихся на одну женщину репродуктивного возраста) в ЕС в 2021 году составил 1,53.

Этот показатель был самым высоким во Франции (1,84), Чехии (1,83), Румынии (1,81) и Ирландии (1,78), а самым низким — на Мальте (1,13), в Испании (1,19) и Италии (1,25).

«Коэффициент рождаемости в 2021 году был немного ниже пикового показателя 2016 года (1,57), но увеличился по сравнению с 2001 годом (1,43)», - отмечает статистическое ведомство ЕС.

Евростат не приводит причин возможного роста рождаемости, но, как отмечает Politico, это может быть связано с пандемией коронавируса и введенными ею ограничениями.

Тогда как в 2020-м, когда COVID-19 только появился, рождаемость в странах Евросоюза сократилась, в следующем году, как уже сообщали некоторые страны, она выросла.

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