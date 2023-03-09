«На Bentley Лукашенко хватает»: белорус обратил чиновника в бегство одной фразой 2 9.03.2023, 20:40

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Прокурор Брестской области сбежал с приема инвалида.

Прокурор Брестской области Виктор Климов внезапно сбежал c приема Александра Кравчука, инвалида 2 группы из села Девятки Кобринского района, почти в самом начале после слов Кравчука о Bentley Лукашенко.

Об этом Александр Кравчук рассказал в интервью «Радыё Рацыя».

– Мы начали с того, что нет работы. Я говорю: хорошо, не проблема, но вы мне нормальный протез дайте, потому что наше государство не покупает нормальные средства реабилитации для инвалидов, зато другим добра хватает.

– А вы это о чем?

– Я говорю: вот на «Бентли» Лукашенко хватает. Он сразу вскакивает: все, я прекращаю прием. И побежал. Я никогда не думал, что прокурор области, который должен быть блюстителем закона, из-за такого пустяка вскакивает, как тот нервный, и убегает.

Свои претензии Александр Кравчук передал подчиненным Климова, сидевшим на приеме.

Инвалид уже шесть лет борется за свои права и достойную жизнь. Он потерял ногу не по своей вине. Благодаря лояльному отношению к виновникам аварии он получил за потерю ноги компенсацию чуть более 3000 долларов. Государство не покупает качественные протезы из-за нехватки средств.

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