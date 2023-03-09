ВСУ не дали россиянам окружить Бахмут 1 9.03.2023, 21:11

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Ситуация в городе динамичная.

Силы обороны Украины совершили ряд тактических действий, чтобы не допустить окружения Бахмута, но ситуация остается очень тяжелой. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он подчеркнул, что оборона – это организация действий, которая строится на стратегии, дисциплине и доверии личного состава, и ее успешность зависит от интеллекта и хитрости каждого командира.

«Мы должны уметь предусматривать действия врага, имеющего количественное преимущество. Оборона Бахмута продолжается более семи месяцев. Силы обороны совершили ряд тактических действий, которые на данный момент не дали врагу взять город в оперативное окружение. Но ситуация остается очень тяжелой», – отметил Сырский.

Командующий отметил, что российские силы действуют привычными для них методами, не считая людей. Однако, как убежден Сырский, количество солдат не является решающим преимуществом или фактором победы.

«Мы понимаем тактическое значение Бахмута для врага и знаем его планы по действиям на других участках фронта. Силы обороны сейчас продолжают защищать город. Ситуация динамичная. Здесь каждый ход и решение способны кардинально ее изменить», – подчеркнул Сырский.

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