ВСУ уничтожили российскую САУ «Мста-С» на Кинбурнской косе 9.03.2023, 21:22

Также были ликвидированы 11 оккупантов.

Украинские военные за последние сутки уничтожили САУ «Мста-С» российских оккупантов на Кинбурнской косе.

Об этом 9 марта в Telegram сообщил спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Назаров.

«По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены самоходная артустановка «Мста-С» на Кинбурнской косе, беспилотник типа «Орлан-10», танк и автобронетехника на левобережье Херсонской области. Демилитаризованы 11 рашистов», – написал Назаров.

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