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На свободу вышел политзаключенный Александр Кулаго

  • 9.03.2023, 21:28
На свободу вышел политзаключенный Александр Кулаго
Александра Кулаго

Он полностью отбыл свой срок.

Об освобождении политзаключенного Александра Кулаго, полностью отбывшего свой срок, сообщила «Гомельская вясна».

Свой срок Александр Кулаго отбывал в исправительном учреждении открытого типа №48.

Жителю Брагина присудили 2 года «химии» за то, что он 16 августа 2020 года в приемном отделении больницы в присутствии милиционеров и медиков якобы выразил оскорбления в адрес Лукашенко в виде грубых, нецензурных слов.

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