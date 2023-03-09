На свободу вышел политзаключенный Александр Кулаго 9.03.2023, 21:28

Александра Кулаго

Он полностью отбыл свой срок.

Об освобождении политзаключенного Александра Кулаго, полностью отбывшего свой срок, сообщила «Гомельская вясна».

Свой срок Александр Кулаго отбывал в исправительном учреждении открытого типа №48.

Жителю Брагина присудили 2 года «химии» за то, что он 16 августа 2020 года в приемном отделении больницы в присутствии милиционеров и медиков якобы выразил оскорбления в адрес Лукашенко в виде грубых, нецензурных слов.

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