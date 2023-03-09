Армия США уже реализует план по отправке танков Abrams в Украину 9.03.2023, 21:30

Вашингтон стремится их доставить как можно быстрее.

Армия США уже реализует план по отправке танков M1 Abrams в Украину и стремится их доставить как можно быстрее.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление начальника отдела поставок сухопутных войск США Дага Буша, которое приводит DefenseNews.

«У армии уже есть план, и мы выполняем его. Мы просто не можем говорить о его деталях», - заявил Буш.

По его словам, отправка танков Abrams в Украину — непростая процедура. Он считает, что Пентагон, вероятно, никогда не объявит точный график поставки танков в Украину.

«Это не просто отправка танка. Сам по себе танк не боеспособен, вы должны отправить весь пакет. Это включает боеприпасы, транспортные средства для его обслуживания, топливо, вы должны пройти обучение по системе, чтобы ее можно было поддерживать в бою», - добавил начальник отдела снабжения сухопутных войск США.

Он отметил, что они должны подготовить технику для отправки таким образом, чтобы это не повлияло на боеспособность частей США. И это также не должно влиять на поставку техники другим союзникам, над которыми мы также работаем, чтобы выполнить их заказ.

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