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Россия потратила на атаку 9 марта запас ракет, который копила месяц

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  • 9.03.2023, 21:45
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Россия потратила на атаку 9 марта запас ракет, который копила месяц

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины.

Россия во время ракетной атаки на Украину 9 марта потратила то количество ракет, которое производит в течение месяца. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, который транслировал телеканал «Рада».

«Россияне продолжают ракетный террор, однако уже с учетом дефицита высокоточного ракетного вооружения, которое они сегодня имеют. В принципе, можно говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности работало производство, но сегодня фактически все, что они смогли произвести, потрачено на украинские трансформаторы», – сказал он.

По его словам, интервалы между обстрелами увеличиваются, и в ближайшее время у РФ вряд ли получится увеличить интенсивность до той, которая была в начале постоянных ракетных атак.

Россияне все еще пытаются придумывать способы обхода международных санкций, сказал Юсов.

«Серые зоны, контрабандные схемы, что угодно. Частично это может удаваться, но не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности военно-промышленного комплекса, особенно в производстве современного оружия. Российский ВПК последние десятилетия в значительной степени деградировал и сегодня уже не составляет единый комплекс полного цикла, который может сам изготовлять все, что нужно. Все последние презентованные разработки базировались на иностранных комплектующих, с которыми у России сейчас большие трудности», – пояснил он.

Юсов подчеркнул, что это не значит, что ракеты закончились, но безмерного запаса у россиян нет.

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