Белорусскому добровольцу Эдуарду Лобову просят посмертно присвоить звание Героя Украины 2 9.03.2023, 22:03

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Эдуард Лобов

Белорус воевал за свободу Украины с 2015 года.

Военнослужащему, белорусскому добровольцу Эдуарду Лобову из 72-й отдельной механизированной бригады «Черных запорожцев», погибшему под Угледаром просят присвоить звание Героя Украины (посмертно). Эдуард Лобов с самого начала российской агрессии защищал независимость Украины и жизнь мирных украинцев, пишет «Обозреватель».

Командир погибшего Иван Завершинский зарегистрировал на сайте петиций Президенту Украины электронное обращение. В нем он просит Владимира Зеленского присвоить звание Героя Украины (посмертно) военнослужащему Вооруженных Сил Украины – Эдуарду Лобову.

«В своем последнем бою Эдуард Лобов спас мне жизнь. Россияне взорвали десант вблизи наших позиций. Эдуард вышел из окопа, и спокойно единичными выстрелами из автомата обезвредил всех врагов. Именно эти действия позволили эвакуировать раненого меня с поля боя. Смертельное ранение Эдуард получил от осколка танкового снаряда, когда стрелял по вражескому танку из Javelin», – отмечает в петиции командир погибшего Иван Завершинский.

Как доброволец на стороне Украины, Лобов принимал участие в войне с лета 2015 года. Перед этим отсидел 4 года в тюрьме Беларуси за политическую оппозиционную деятельность против режима Александра Лукашенко.

В 2022 году, в начале российского вторжения, Эдуард Лобов в составе бригады оборонял столицу Украины — Киев. Воины 72-й ОМБр участвовали в тяжелых боях за Ирпень, Мощун, Гостомель, Бучу. С лета 2022 года бригада обороняет Украину на Донбассе.

Чтобы петицию рассмотрели, нужно набрать 25 тысяч голосов.

Проголосовать можно по ссылке.

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