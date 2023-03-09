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Россия снова продлила совместные учения с Беларусью

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  • 9.03.2023, 22:22
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Россия снова продлила совместные учения с Беларусью

В этот раз до 20 марта.

Россияне в очередной раз продлили срок учений в Беларуси. В этот раз до 20 марта.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

По их данным, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 11-12 марта станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва. В частности:

«Осиповичский»;

«Доманово»;

«Лепельский»;

«Обуз-Лесновский».

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах в настоящее время выглядит так: начиная с 13 марта:

227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 18.03;

Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 17.03;

Полигон «Брестский» 38 едшбр. (Брестский район) до 18:03;

Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 19.03;

212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 17.03;

230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесневский» (Барановичский район) до 20.03;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманова» (Ивацевичский район) до 19.03;

Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 19.03.

Общее количество продлений составило 46 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

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