Сегодня исполнился год полку имени Кастуся Калиновского 2 9.03.2023, 22:37

Поздравительное видео.

Сегодня — день создания полка имени Кастуся Калиновского.

Читатель телеграм-канала «Баста!» сделал поздравительное видео.

«Воины полка имени Кастуся Калиновского, Вы уже год стоите на защите жизней мирного и дружественного для Вас украинского народа, а также вы часть того щита, который обеспечивает мир для всей Европы. Ваши мужественные сердца пылают с каждым днем все сильнее, а холодный и взвешенный разум помогает в борьбе и уничтожении русского нашествия, незаконно посягнувшему на территориальную целостность не только Украины, но и ценности всего цивилизованного мира. Бок о бок мы защищаем наши семьи, детей, все то, что так любим и все то, что для нас принципиально и незыблемо.

Этот тяжелый и кровопролитный год неоднократно подтвердил нашу братскую поддержку, близость духа и желание быть свободными и независимыми. Помните слова Великого украинского кобзаря Тараса Шевченко: «Боритесь – поборете! Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава И воля свята!

Имеем честь, вместе и до конца, бороться за независимость против общего врага!» - отметил читатель телеграм-канала.

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