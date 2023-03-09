Глава ЦРУ: Следующие несколько месяцев войны будут решающими 1 9.03.2023, 22:50

Уильям Бернс

Важно, чтобы США предоставили всю возможную поддержку Украине.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне России против Украины.

Об этом пишет корреспондентка News Nation Кейли Майер в Twitter.

«Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине», — говорит Бернс.

Он подчеркнул, что важно, чтобы США предоставили всю возможную поддержку Украине. Также, по его словам, оккупанты могут постепенно продвигаться на фронте, но не достигнут значительных успехов за год.

«Российские вооруженные силы способны добиваться постепенных успехов — но по нашей коллективной оценке — они вряд ли смогут добиться значительных стратегических прорывов или поддерживать их до конца этого года», — отметил он.

По словам Бернса, российский диктатор Владимир Путин планирует измотать западных сторонников Украины и «выбрал долгосрочный путь».

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