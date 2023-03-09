Украинские пограничники во время вражеского штурма обезвредили более 20 оккупантов в Бахмуте 9.03.2023, 23:07

Во время боя оккупанты дважды вводили в бой резервы.

Украинские бойцы продолжают отбивать вражеские штурмы в Бахмуте и обезвредили 24 захватчика.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

«Вражеские силы штурмовали позиции одного из пограничных подразделений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боя оккупанты дважды вводили в бой резервы. Несмотря на наращивание усилий, прорвать оборону врагам не удалось.

«Противнику нанесено огневое поражение из минометов и стрелкового оружия. В позиционных боях пограничники уничтожили 8 оккупантов, еще 16 ранили», - добавили в ГПСУ.

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