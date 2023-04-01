закрыть
1 апреля 2023, суббота, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске на проспекте Независимости загорелся автобус

  • 1.04.2023, 9:32
В Минске на проспекте Независимости загорелся автобус

В нем было 12 человек.

Утром 1 апреля в Минске на проспекте Независимости около станции метро «Борисовский тракт» горел автобус МАЗ. На место происшествия приехали сотрудники МЧС.

Как сообщают читатели zerkalo.io, все произошло около 7.20. Транспорт загорелся на дороге около станции метро «Борисовский тракт».

Судя по видео огнем были объяты передняя часть автобуса и весь салон. На место происшествия приехали спасатели.

«Предварительно автобус направлялся от станции метро «Восток» и двигался в сторону Жодино. В нем было 12 человек, которые самостоятельно покинули салон. Никто не пострадал», — рассказали БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко