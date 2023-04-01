В Минске на проспекте Независимости загорелся автобус 1.04.2023, 9:32

В нем было 12 человек.

Утром 1 апреля в Минске на проспекте Независимости около станции метро «Борисовский тракт» горел автобус МАЗ. На место происшествия приехали сотрудники МЧС.

Как сообщают читатели zerkalo.io, все произошло около 7.20. Транспорт загорелся на дороге около станции метро «Борисовский тракт».

Судя по видео огнем были объяты передняя часть автобуса и весь салон. На место происшествия приехали спасатели.

«Предварительно автобус направлялся от станции метро «Восток» и двигался в сторону Жодино. В нем было 12 человек, которые самостоятельно покинули салон. Никто не пострадал», — рассказали БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

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