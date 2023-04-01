Даже с коварным НАТО все вышло криво и косо 3 Андрей Окунь

1.04.2023, 11:19

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Если у России и была «особенная миссия», то ее успешно провалили.

Путин не может сформулировать новые смыслы, не может создать вектор развития

Обвиненный в военных преступлениях Владимир Путин на заседании Совета безопасности предложил новую концепцию, по которой Россия будет выстраивать свои отношения с зарубежными партнерами. В ней говорится, что наша страна выполняет «особенную миссию», хочет справедливого мироустройства и борется с коварными США и «их сателлитами».

Все то же самое, но немного другими словами было озвучено в концепции, представленной Дмитрием Медведевым в 2008 году. За 15 лет Россия в этом смысле никуда не продвинулась, а руководство страны в очередной раз показало, что настырно не хочет ничему учиться несмотря на многочисленные ошибки.

А учиться есть над чем хотя бы потому, что Россия за год превратилась в мирового изгоя и стремительно потеряла в весе на международной арене. Отчаянный прыжок в поисках друзей в Африке, сотрудничество с международными террористами, склонение перед Китаем - этот список как бы намекает, что Россия последнее время делала что-то не так.

Даже с коварным НАТО все вышло криво и косо. Вроде, начинали войну, чтобы сдержать его расползание на восток, а по факту только его подогрели. Турция накануне ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО вслед за Швецией, а это значит, что совместная граница России с военным блоком в скором времени вырастет с 1215 до 2600 км, то есть более, чем в два раза. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Путин не может сформулировать новые смыслы, не может создать вектор развития. Вот, например, цитата из его Концепции: «Россия с учетом ее решающего вклада в победу во Второй мировой войне… выступает в качестве одного из суверенных центров мирового развития». И снова он обращается к заслугам других людей, других поколений, чьим преемником он не имеет права считаться. Народы СССР остановили жуткую войну, Путин же развязал новую.

Он спекулирует на великой победе просто потому, что сам за 22 года ничего добиться не смог. Чем знаменита современная Россия на международной арене? Тем, что шантажировала Европу газовой трубой, развязала войну и практически растеряла влияние на страны бывшего Советского Союза. Если у России и была «особенная миссия», то ее успешно провалили.

Андрей Окунь, t.me

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