У Путина запахло стратегическим разгромом 6 1.04.2023, 14:31

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Кремль вымаливает немедленное перемирие.

Кремль выпрашивает немедленное перемирие и начало переговоров с Украиной, поскольку понимает, что дальше ситуация для России будет только ухудшаться. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы своих зрителей в YouTube.

По его словам, сейчас Путину нужно не допустить украинского контрнаступления, в результате которого россияне потеряют контроль над значительными пространствами оккупированной территории Украины. Также Кремль опасается стратегического поражения в войне в целом.

«Путин хочет застолбить за собой территорию. Путин требует перемирия, чтобы защитить те завоевания, которые у него есть на сегодняшний день. Это вода в Крым, сухопутный коридор в Крым и Запорожская АЭС в качестве трофея и для обеспечения захваченных территорий электроэнергией», – считает Жданов.

При этом эксперт допускает, что Россия попытается выставить Западу «счет» и потребует от него «репараций», если ей удастся закрепиться на захваченных украинских территориях.

Украинское контрнаступление – что известно

Ранее на этой неделе министр обороны Алексей Резников озвучил сроки контрнаступления Украины. По его словам, украинская армия начнет операцию по освобождению территорий в апреле-мае – как только позволит погода. Атаковать будут по нескольким направлениям.

При этом министр предупреждает, что Украине всё еще требуется допоставка тяжелой боевой техники, чтобы контрнаступление ВСУ могло стать успешным.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, комментируя ожидаемое контрнаступление украинской армии, выразил мнение, что западные танки поедут по южным степям. Задачей этой операции станет выход на побережье Азовского моря и «отрезание» Крыма от Донбасса.

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