Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ 2 Артем Черников

1.04.2023, 15:06

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У рабочих назревает серьезный вопрос.

29 марта стало известно, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод готовится к большой ремонтной кампании, в ходе которой практически все производственные объекты будут остановлены.

Остановка одного из главных источников наполнения бюджета лукашистов, такой как нефтепереработка, может объясняться санкциями, введенными ранее. Однако остановка именно Мозырского НПЗ вызывает много вопросов, особенно у рабочих: не связано ли это с войной, в которую все больше втягивается Лукашенко.

Мне удалось пообщаться с некоторыми сотрудниками из Мозыря. Я спросил их: неужели на предприятии серьезная и крупная поломка, которая мешает нормально работать?

Последний капитальный ремонт на заводе проводился в июне 2021 года, хотя должен был начаться еще в мае. Отсрочку начала ремонтных работ связывали со слухами о том, что «Нафтан» в мае получит всего 50 тысяч тонн нефти. Одновременная недозагрузка «Нафтана», и остановка Мозырского НПЗ на ремонт грозили перебоями с топливом на белорусских АЗС.

По сообщениям рабочих, во время ремонта 2021 года было выведено более половины основных технологических мощностей завода. Частично заменили основные технологические трубопроводы, емкостное и теплообменное оборудование. Ремонт был серьезным, его проводили чуть ли не в круглосуточном режиме.

Затем из-за ужесточения санкций против режима Лукашенко все НПЗ Беларуси работали вполсилы. В 2022 году белорусские власти потеряли два главных рынка: из-за санкций — европейский, из-за соучастия в войне — украинский.

Стоит объяснить, что поставки белорусского бензина в Украину в 2021 году выросли на 17%, до 1 млн тонн. Также Украина закупала также и битум, который производится на том же НПЗ. Поэтому украинский рынок составлял 57% импорта предприятия из Мозыря.

После начала войны Мозырский НПЗ начал перерабатывать 13,7 тысяч тонн нефти в день. Для сравнения, в 2020 году в Мозыре было переработано более 8,99 млн тонн углеводородного сырья, то есть примерно 24–25 тыс. тонн в день. Получается, что нагрузка сразу упала в 2 раза.

Затем лукашистам частично удалось найти выход, чтобы немного расшевелить полумертвое производство. В этом помогла РФ: ради единственного активного союзника приближенные к Кремлю компании отрасли были готовы по указанию сверху дать дорогу белорусским нефтепродуктам. И это несмотря на то, что российские НПЗ сами способны обеспечить своих потребителей.

Санкции также обходятся с помощью стран Азии и Африки, где очень активно начали работать и белорусские, и российские компании.

Плюс ко всему НПЗ стали активнее работать с нефтехимией, которая не подпадает под санкции. Продавать ее куда легче, особенно если создать «новую компанию», которая станет формальным экспортером.

Учитывая все факторы, остановка на капитальный ремонт всего производства становится удивительной. Во-первых, не так давно половина была отремонтирована. Во-вторых, произошло строительство и запуск комбинированной установки гидрокрекинга комплекса H-Oil стоимостью 1,5 млрд долларов, которая, по словам назначенцев на предприятии, стала «самым мощным объектом за всю историю».

У рабочих назревает серьезный вопрос: не связана ли остановка всего предприятия с полноценным участием Беларуси в жесткой войне, которую развязала РФ? Ведь завод находится на достаточно близком расстоянии от границы, а учитывая помощь белорусского режима оккупантам — становится законной целью для ВСУ.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»