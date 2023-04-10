Ушла из жизни актриса театра кукол, которая была Дедом Бородедом в «Калыханке». 10.04.2023, 1:07

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Валентина Прожеева посвятила 50 лет театру кукол.

Ушла из жизни актриса Белорусского государственного театра кукол Валентина Прожеева. Об этом сообщил в соцсетях сам театр.

Буквально неделю назад актриса отметила 80-летие.

«Память о Валентине Васильевне Прожеевой навсегда останется в сердцах ее коллег и любимых зрителей», — написал театр.

Артистка была одной из кукловодов известного персонажа «Калыханки» Деда Бородеда.

Валентина Прожеева — лауреат многочисленных фестивалей. 50 лет она посвятила театру кукол.

Среди ее образов в детских и взрослых спектаклях были: Галатея («Чудесная Галатея» Б. Гадор и С. Дарваша), Ева («Божественная комедия» И. Штока), дочь Бабы-Яги («До третьих петухов» В. Шукшина), девушка Машка («Левша» В. Константинова и Б. Рацера по М. Лескову), Эльвира Ренессанс («Клоп» В. Маяковского), фрау Босенгейм («Приключения бравого солдата Швейка» по Я. Гашеку), Шарлотта («С Парижем покончено!..» по пьесе А. Чехова «Вишневый сад»), мачеха («Золушка» Т. Габе), тигренок Петрик («Тигренок Петрик» Х. Янушевской), Кибальчиш («Военная тайна» по А. Гайдару), щенок Микки («Голубой щенок» Д. Урбана), Баба-Яга («Василиса Прекрасная» К. Черняк), Фимушка («Колокола-лебеди» Л. Браусевича, принцесса Дисперанда («Чертова мельница» И. Штока) и другие.

Родилась артистка в российском Екатеринбурге. Была заслуженной артисткой Крыма (2001).

Прощание с Валентиной Прожеевой состоится в понедельник в 11:00 по адресу Долгиновский тракт, 160а, к.1.

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