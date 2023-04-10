WP: Самолеты РФ едва не сбили самолет-разведчик Британии в прошлом году 10.04.2023, 2:14

Инцидент произошел 29 сентября у побережья Крыма.

В прошлом году российский истребитель едва не сбил британский самолет наблюдения. Инцидент произошел 29 сентября у побережья Крыма.

Об этом говорится в просочившихся документах Пентагона, сообщает The Washington Post.

В документе, который вызвал расследование Министерства юстиции, этот инцидент называется «почти сбитым UK RJ», что является отсылкой к прозвищу Rivet Joint, обычно используемому для разведывательных самолетов RC-135. Этот самолет используется для сбора радиопередач и других электронных сообщений.

В октябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал об инциденте в Палате общин Британии, заявив, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, пролетев «безрассудно», причем один самолет приблизился к британскому самолету на расстояние 4,5 метров.

По его словам, один из российских истребителей «выпустил ракету» на расстоянии. Однако министр тогда не стал описывать этот инцидент как близкий к сбитию и объяснил запуск ракеты «технической неисправностью».

Издание отмечает, что этот инцидент подчеркивает баланс, который западные военные чиновники пытаются поддерживать, пытаясь оказать помощь украинским военным и собрать информацию о войне, не втягиваясь при этом в прямой конфликт с Москвой.

Российские официальные лица пытаются представить страны НАТО как агрессоров, в то время как Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что они поддерживают Украину, но не воюют против России.

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