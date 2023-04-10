Фильм «Братья Супер Марио в кино» бьет рекорды в кинотеатрах 10.04.2023, 3:59

О чем эта картина и когда ее покажут в Беларуси.

Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино» в первые пять дней проката собрал в кинотеатрах Северной Америки 204,6 млн долларов, из которых 146,4 млн — в уикенд, сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на оценки студий Universal и Illumination. Пока это лучший результат для всех премьер 2023 года, фильм уже побил и ряд других рекордов.

Оценочные международные сборы «Братьев Супер Марио в кино» составляют 173 млн долларов, суммарно же фильм за первые пять дней заработал во всем мире уже более 377 млн долларов. Это делает его самой резво стартовавшей адаптацией видеоигры (побит рекорд фильма «Варкрафт» 2016 года — 210 млн) и анимационным фильмом (побит рекорд «Холодного сердца 2» 2019 года — 358 млн). Это также рекорд для студии Illumination, которая в частности снимала фильмы франшизы «Гадкий я» («Миньоны»).

Картина рассказывает историю братьев-водопроводчиков Марио и Луиджи, известных по серии видеоигр Mario японской компании Nintendo. По сюжету они попадают в подземный мир, в котором обитают герои других легендарных игр Nintendo.

Мнения критиков и зрителей о картине разделились. На сервисе Rotten Tomatoes у «Братьев Супер Марио» 56% положительных оценок критиков и 96% — зрителей. На IMDb (сервис, учитывающий оценки зарегистрированных пользователей) фильм получил 7,4 балла из 10, на российском «Кинопоиске» — 7,1 балла.

Франшизу о братьях Марио уже пытались экранизировать в 1993 году в виде полнометражного игрового фильма — тогда картина была разгромлена критиками и провалилась в прокате.

В России и Беларуси официально фильм показывать не должны — прокатчик Universal Pictures еще летом прошлого года ушел с российского рынка. Тем не менее официальный русский дубляж картины осуществила казахстанская студия Sulpak Cinema. Видимо, именно его будут показывать в белорусских и российских кинотеатрах — фильм есть в расписании Silver Screen и заведений сети минского «Киновидеопроката», премьера — 13 апреля.

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