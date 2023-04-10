CNN: Украина изменила ряд военных планов 1 10.04.2023, 7:34

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Киев отреагировал на утечку документов из Пентагона.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила ряд своих военных планов. В то же время в Украине «слитую» информацию называют фейком, подготовленным российскими спецслужбами.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Некоторые данные раскрывают ключевые места в украинской обороне, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в критический момент войны. Это может поставить под угрозу Украину, когда она готовится к контрнаступлению против России и снизит доверие к разведывательному сотрудничеству между США и Украиной.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за этой утечки. Пентагон приложил усилия для оценки последствий утечки, и министерство продолжает изучать и оценивать вероятность документов. Официальные лица США также информировали союзников и партнеров об этой утечке и усилили контроль за потоком информации.

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