Cтанет ли доллар дороже 3 рублей уже в апреле? 2 10.04.2023, 7:50

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Прогноз по валютам.

Доллар США за неделю прибавил +4,19%, с начала текущего года рост валютной пары USD/BYN составляет уже +8,66%. На закрытии пятничных торгов курс доллара США остановился на USD/BYN 2,9735, вплотную приблизившись к трем рублям за доллар, пишет myfin.by.

Евро за прошлую неделю прибавило немного меньше, рост пары EUR/BYN составил +2,36%, с начала года евро растет уже на +9,46%. К закрытию прошлой недели курс евро остановился на EUR/BYN 3,1824, официальный курс Нацбанка 3,1918 . Официальный курс может несколько отличаться от рыночного, так как после вывода евро из валютной корзины рассчитывается через кросс-курс пары EUR/USD и USD/BYN. Официальный курс используется при расчетах: например, при определении суммы страхования автомобиля.

Но при росте курсов доллара США и евро в примерно такой же пропорции снизился курс российского рубля. Пара RUB/BYN за прошлую неделю потеряла -2,58%, с начала года рубль просел уже на -4,66%. Курс закрытия торгов в прошлую пятницу составил RUB/BYN 3,6070 за 100 российских рублей.

Реальная динамика превзошла ожидания: всего за одну торговую неделю произошло сильное падение курсов российского рубля к доллару США и евро на российском валютном рынке.

На московских торгах в прошлую пятницу курс доллара поднимался до USD/RUB 83,3763, к закрытию торговой сессии скорректировался до USD/RUB 81,1275. Евро в это время протестировало отметку в EUR/RUB 90,845, курс закрытия остановился на EUR/RUB 88,432.

Возможен разворот

Причиной такого резкого изменения курсов российского рубля к основным валютам считают сохраняющийся дефицит государственного бюджета и дефицит предложения иностранной валюты в силу увеличения импортных поставок в Российскую Федерацию. Возможно, на повышенный спрос на иностранную валюту повлияла продажа компанией Shell российского бизнеса и вывод в связи с этим валютных средств.

Не исключено, что на текущей неделе российский рубль отыграет потери, так как Минфин России по итогам первого квартала объявил о сокращении дефицита государственного бюджета по сравнению с январем-февралем и профиците в марте. Кроме того, на прошлой неделе подтянулись цены на нефть, которые в феврале-начале марта тоже были на годовом минимуме. И третий фактор поддержки – это вступление с первого апреля в России нового налогового правила, которое позволит нивелировать издержки от снижения цен на российскую нефть.

Совокупность этих факторов может оказать поддержку российскому рублю и возникает вероятность возвращения курса доллара США к уровню в USD/RUB 75,00 – 78,00. Отсюда можно ожидать коррекции и на белорусском валютном рынке до USD/BYN 2,9000.

Выше 3 рублей доллар не прыгнет?

На внебиржевом рынке Форекс прошлая неделя была относительно спокойной, несмотря на публикацию в прошлую пятницу данных рынка рабочей силы в США. На выход данных наложились пасхальные выходные и рынок практически не отреагировал на статистику. Пара EUR/USD остановилась на отметке 1,0904, но сохраняет потенциал роста выше уровня в 1,1000. Это подтверждается влетом цены на золото, которое на прошлой неделе поднималось до отметки в 2048,35 USD/Oz и уверенно закрепилось выше психологической цены в 2000 USD/Oz.

Вероятнее всего, до ближайших заседаний ФРС и ЕЦБ 3 и 4 мая 202 3 года соответственно курс EUR/USD и золото будут находиться около текущих значений с минимальным дрейфом на север.

С учетом сказанного, на текущей неделе не исключена коррекция на белорусском валютном рынке и снижение курсов доллара США к USD/BYN 2,9000,евро к EUR/BYN 3,1500. Российский рубль может отыграть потери до уровня в RUB/BYN 3,6500 за 100 российских рублей.

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