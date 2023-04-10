Как в Кремле ждут контрнаступления ВСУ 1 Андрей Окунь

10.04.2023, 8:20

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фото: ТАСС

Собственную повестку российская власть создать так и не смогла.

Удивительно складывается жизнь России в последнее время. Все информационные потоки, все идеи, все надежды и страхи крутятся вокруг одной темы - ожидания контрнаступления Украины. Собственную повестку российская власть создать так и не смогла, по сути смирившись с ролью второго номера.

Даже руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не сдержался и сказал, что ВСУ собрали 200 тысяч войск, чтобы в ближайшее время ударить по позициям России. Ему вторит Стрелков-Гиркин, который чуть ли не каждый день трубит о надвигающейся катастрофе.

За последние несколько месяцев российская армия действительно не отметилась ни одной крупной победой. К административным границам Донецкой области не вышли, хотя планировали это сделать ещё прошлой осенью. Положение в Луганской тоже нестабильное, несмотря на то что именно ради этих двух субъектов всё и затевалось больше года назад. Российское командование успело только опозориться под Угледаром, потеряв целые колонны техники и людей.

Военкоры и пропагандисты могут долго орать о превосходстве нашего оружия над западным, могут верещать, что Россия банально задавит украинцев числом - реальность от этого не изменится. Побед нет, а Бахмут и тот взят только «юридически», хотя бессмысленная мясорубка войны крутится в этом небольшом городке с прошлого лета.

Получается такой тугой комок эмоций и событий, на которые высшая власть России никак не может повлиять. Все эти великие геополитики и стратеги своей гениальностью завели себя и всю страну в тупик. Так что теперь им остаётся только угадывать, откуда ударит украинская армия. Военная инициатива штука критически важная - кто ей владеет, тот преобразует фронт под себя, по собственному желанию выбирая места сражений и их время. И в этом аспекте ВСУ полностью побеждает.

Андрей Окунь, Telegram

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